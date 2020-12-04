中海油：正評估美國行政命令影響

公司同時注意到美國總統於11月12日頒布了一項行政命令，以禁止任何美國人士對行政命令中所定義的所謂與中國軍方有聯繫的公司的公開交易證券、該等證券的任何衍生證券、或旨在為該等證券提供投資機會的證券進行任何交易。

公司正綜合評估以上情況對集團的影響，也將密切跟蹤後續進展。公司未來將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及適用法律適時另行發出公告。

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