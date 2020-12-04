【中環剝花生】2021年樓市前瞻

內外夾擊加上新冠肺炎肆虐，2020年本港樓市呆呆滯滯，兼出現兩極，新樓市場銷情熾熱，二手樓市則屢有減價及低價個案，情況會否延至2021年？不過，整體市況仍然不復當年勇，市場要求撤辣聲音亦愈來愈強烈，這招又是否靈丹妙藥？港府撤辣機會有幾大？而隨着疫苗面世，明年樓市何去何從？

這邊廂要求住宅撤辣呼聲不絕，那邊廂港府於11月底撤銷實施多年的工商舖辣招稅，那麼舖位、工廈及車位等非住宅物業，又有否受惠？

今集《中環剝花生》請來兩位樓市專家，資深物業投資者葉景強及泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚同你分析。

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