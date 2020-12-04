五洲國際遭取消上市地位　下周二生效

該公司自2018年9月3日起已暫停買賣。根據《上市規則》第6.01A條，若該公司未能於2020年3月2日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。

該公司未能於2020年3月2日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌。於2020年3月13日，上市委員會決定根據《上市規則》第6.01A條取消該公司股份在聯交所的上市地位。

該公司於2020年3月24日向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。上市覆核委員會於11月25日決定維持原判。

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