尚悅·天城擬本月開售　示範屋最快下周開放

年底前仍有個別新盤部署登場。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，元朗尚悅·天城計劃月內開售，最快下周開放現樓示範屋，由於已取得滿意紙，料買家最快農曆新年前可收樓。

他指出，項目提供16座洋房，實用面積由1,772至1,826方呎，每戶均設獨立花園及車位，全屬3房3套及4房4套設計。

同系啟德首個項目分3期發展，共有約1,200伙，第1期已取得預售樓花同意書，標準戶實用面積約186至889方呎，會留待2期批出預售文件後才推盤。

而公司負責銷售的屯門帝御兩期已售出960伙，套現逾46億元，2期帝御·星濤佔373伙，現正積極部署第4輪銷售，回應市場需求，有機會下周內進行。

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