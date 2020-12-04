徽商銀行資本充足率12.37%符監管要求

其中，核心一級資本淨額755.21億元人民幣(下同)，主要包括實收資本121.55億元，資本公積74.42億元、盈餘公積及一般風險準備241.97億元，未分配利潤323.62億元，少數股東資本可計入部分17.82億元。

核心一級資本監管扣除項目24.17億元；一級資本淨額917.48億元；總資本淨額1,115.03億元。

截至2020年9月末，該行風險加權資產總額為9,012.4億元，次級債券餘額為40億元，二級資本債券餘額為80億元，無固定期限資本債券餘額為100億元。

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