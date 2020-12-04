商舖撤辣帶動成交！新蒲崗地舖57年升值308倍

港府撤銷非住宅雙倍印花稅，尤其帶動商舖成交增加，有基金再入市掃貨。盛滙商舖基金創辦人李根興表示，該公司再斥約1,750萬港元買入新蒲崗地舖，是次透過買公司形式購入，料低市價約三成。該舖由原業主於1963年購入，即約57年升值約308倍。

該舖位於康強街1至17號地下雙號，建築面積約700方呎，原先叫價約2,180萬元。現時租金收入約4萬元，租期至2021年12月，回報率約2.7厘。

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