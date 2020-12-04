港股實名制展開諮詢　最快2022年首季實施

香港證監就會將「實名制」擴展至港股進行諮詢，建議持牌法團及註冊機構必須向數據資料庫提交客戶的名稱及身分證明文件的資料，諮詢期至明年3月4日止，預期最早於2022年第一季推行。初步先就證券市場實施，最終目標擴展至交易所買賣衍生工具市場。

香港交易所發言人表示，「我們知悉香港證監會今天發布了引入投資者識別制度建議的諮詢文件，我們期待市場諮詢的結果。香港交易所支持任何提升香港市場質素和吸引力的建議。」

所謂「實名制」，是指監管機構可以實時知悉投資者的身份，直接監察個人交易，並有助加強市場監控及打擊市場失當行為。

證監會行政總裁歐達禮(Ashley Alder)表示，有效和及時的市場監察，是維護香港證券市場廉潔穩健的關鍵所在。建議的投資者識別措施將令該會的市場監察更加穩固，並能提高投資者的信心，這對香港作為領先國際金融中心的發展，至關重要。

建議的規定將在交易層面上，適用於在香港聯合交易所上市或買賣的證券的自動對盤交易指令，以及須向聯交所匯報的非自動對盤證券交易。不過，由於碎股及特別買賣單位市場的成交額相對較低，將不受此限。

證監會同時建議，為聯交所上市的普通股及房地產投資信託的場外證券交易，另外引入一個證券交易匯報制度，受規管中介人需在為某項可徵收香港印花稅的場外證券交易進行股份轉移時；或當股份的實體證書被存放於或提取自受規管中介人時，向證監會匯報責任。

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