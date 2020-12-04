遠東發展獲邱達昌斥114.85萬元增持45萬股 最新持股量48.24%
2020年12月04日 18:18
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邱達昌
上周五(11月27日)披露自己確診新冠肺炎的有線寬頻(01097)主席邱達昌，指自己正按着衞生防護中心的指引進行隔離。可是他在隔離期間不忘增持公司股份，據聯交所股權披露顯示，邱於本周二、三(12月1和2日)在場內增持他旗下另一間上市公司遠東發展(00035)，兩日斥資總額114.85萬元購入合共45萬股，入貨均價由2.5372至2.5645元，令其於遠展的好倉由48.22%增至48.24%。
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