在岸人幣創近兩年半新高 料將上破6.5關

在岸人民幣周五再創近兩年半新高，收市報6.5302兌每美元，升288點子；離岸人民幣於亞洲時段收報6.5203，升295點子。分析料，人民幣未來數周將挑戰6.5關鍵阻力位，明年底有機會進一步升至6.35至6.4。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷指，美匯指數轉弱帶動人民幣等新興市場貨幣上揚，加上中美息差自今年4月以來持續擴大，吸引資金不斷流入人民幣相關資產，惟不排除中國人民銀行再次推出措施抑制人民幣升幅。

華僑永亨銀行經濟師李若凡則認為，疫苗面世後料發達國家將率先受惠，全球經濟環境可能大幅反彈，從而削弱中國經濟的相對優勢。另外，消息指拜登政府不會立即取消美國對中國徵收的第一階段關稅，市場擔憂中美關係難出現顯著改善，預計短期內人民幣將在6.5至6.6區間內波動。

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