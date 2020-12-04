新股專輯：遠洋服務下周一招股 入場費3383元
2020年12月04日 19:10
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中國物業管理公司遠洋服務(06677)下周一至周四(7至10日)招股，每股招股價介乎5.5至6.7港元，每手500股，入場費3,383.76元，預期本月17日首掛。中金及花旗為聯席保薦人。
該公司是次發行2.96億股新股，其中90%為國際配售，10%為香港公開發售，集資最多19.83億元，所得約60%將用於戰略投資及收購；約20%將用於升級公司的智能化管理系及建設智能化社區；約10%將用於提升公司的數碼化水平及內部信息技術基礎設施；約10%用作營運資金及一般公司用途。
是次引入8名基礎投資者，合共認購1.2億美元(約9.3億港元)等值股份。包括中國對沖基金淡水泉(香港)認購4,000萬美元，國華人壽保險、奧陸資本和Franchise Fund LP各認購1,000萬美元，永倫基業及Keltic各認購2,000萬美元，獨立投資者鄭賢方及高瓴資本各認購500萬美元。
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