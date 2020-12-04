冀2022年營運！螞蟻子企獲新加坡數碼批發銀行牌照

新加坡金管局公布成功獲得「數碼銀行」牌照的申請人名單。其中，螞蟻集團全資子公司奪得數碼批發銀行(digital wholesale bank，DWB)牌照。

當局期望奪得牌照的機構能在2022年初開始營業。

除了螞蟻集團全資子公司外，有2家公司獲得全面數碼銀行(DFB)執照，包括Grab和新電信(Singtel)的財團，以及SEA集團；另外亦有1家取得DWB執照，為中國綠地集團旗下的綠地金融等3家公司合組的財團。

DFB可提供全面銀行服務，包括為零售客戶提供存款服務，但要繳足至少15億坡元的資金；DWB資本門檻則只有1億坡元，但它們只能為中小企業和非零售客戶提供服務。

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