新冠肺炎：大新銀行炮台山分行員工確診
2020年12月04日 19:20
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大新銀行(02356)周五(4日)確認，於炮台山分行出現個別員工確診感染新型冠狀病毒的獨立個案。該行於周五接獲該名員工於12月4日確診的消息。該行已立即通知在該受影響分行工作的其他同事，並即時安排他們進行檢測及家居隔離14天。
該行會繼續密切監察所有員工的健康狀況，如有需要並會向他們提供支援，受影響分行已即時關閉，以進行全面及徹底的清潔和消毒，並預定於12月16日重啟業務，其他分行及營業地點的運作未受影響。
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