新冠肺炎：大新銀行炮台山分行員工確診

該行會繼續密切監察所有員工的健康狀況，如有需要並會向他們提供支援，受影響分行已即時關閉，以進行全面及徹底的清潔和消毒，並預定於12月16日重啟業務，其他分行及營業地點的運作未受影響。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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