康宏小股東台灣登報　促富邦撤換現任董事

他們指出，康宏停牌3年，最終被香港聯交所勒令除牌，現任康宏董事會推進復牌不作為，最終小股東恐血本無歸，並認為現任董事會存在很大問題，包括康宏停牌3年從未召開過股東大會，亦無刊發過全年業績；現有董事會大部分董事都不是由股東選出，其中，吳榮輝為前富邦金控董事總經理，李晉頤為富邦銀行(香港)原董事總理兼行政總裁，與蔡氏家族關係千絲萬縷，現有董事會不作為，繼續下去復牌無望；有股東提出推選有名望、有豐富公司管治經驗的公眾人物為董事，但遭到現任董事會百般阻攔。

該批小股東早前亦找了立法會議員謝偉俊求助。謝偉俊上周四(11月26日)表示，自己代表4.9%康宏小股東爭取權益。他曾多次去信政府、證監會和聯交所投訴康宏損害投資者權益，但得到的答案都是表示未能介入。他會和另外兩位立法會議員石禮謙和張華峰繼續跟進事件。

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