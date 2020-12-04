綠城中國11月銷售額約294億人幣
2020年12月04日 20:05
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綠城中國(03900)公布，2020年11月綠城集團自投項目取得銷售8,776套，銷售面積約107萬平方米，當月銷售金額約為294億元人民幣(下同)，銷售均價約為每平方米27,437元。2020年1至11月，綠城集團取得合同銷售面積約641萬平方米，合同銷售金額約1,658億元，按年增長約47%；其中歸屬於綠城集團的權益金額約為899億元；於2020年11月30日，另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約105億元，其中歸屬於綠城集團的權益金額約為51億元。
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