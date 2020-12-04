德勤又辭核數師　近一年涉100企

揚宇科技周五(4日)公布，德勤已辭任該公司核數師，同日起生效，原因是該公司未能就截至今年12月底止年度的核數費用與德勤達成共識。公司董事會已議決委任香港立信德豪會計師事務所為新核數師，以填補德勤辭任後之空缺。

至於紫元元，同樣由於未能與德勤就截至今年底止財政年度之審計費用達成共識，故德勤辭任該公司核數師，自周四(3日)起生效。紫元元同樣委任香港立信德豪為新核數師。

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