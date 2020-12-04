新股專輯：藍月亮錄451億孖展 多間銀行推認購優惠
2020年12月04日 20:31
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市場期待已久的中國洗衣液品牌藍月亮(06993)周五(4日)首日招股，綜合11間券商數據，合共借出逾451億元孖展額，相當於公開發售集資9.83億元，超購約45倍。
銀行亦推出認購優惠「吸客」。恒生客戶經「恒生投資快」認購藍月亮，可獲豁免100元認購手續費，而經恒生個人網上銀行或「恒生投資快」以孖展認購，貸款年利率低至0.9%。
大新銀行(02356)客戶至12月31日止，經流動證券交易平台認購新股，可獲以「先繳後回」方式，豁免新股認購手續費及豁免沽出新股佣金。若親身到分行以孖展「入飛」，豁免貸款手續費，貸款額50萬至2,000萬元貸款額的貸款利率低至1.68厘。
藍月亮將於下周三「截飛」，每股招股價介乎10.2元至13.16元，發行約7.47億股新股，集資最多約98.32億元。每手500股，入場費6,646.31元，預期本月16日首掛。
另獲6名基礎投資者撐場，合共認購約18.21億元等值股份。中銀香港資產管理認購2.325億元，大灣區基金認購2.7125億元；聯營投資管理集團 (Affiliated Managers Group)認購5,000萬美元，大眾(香港)及長甲集團各認購4,500萬美元，以及富敦基金認購3,000萬美元。
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