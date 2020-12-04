新股專輯：藍月亮錄451億孖展　多間銀行推認購優惠

銀行亦推出認購優惠「吸客」。恒生客戶經「恒生投資快」認購藍月亮，可獲豁免100元認購手續費，而經恒生個人網上銀行或「恒生投資快」以孖展認購，貸款年利率低至0.9%。

藍月亮將於下周三「截飛」，每股招股價介乎10.2元至13.16元，發行約7.47億股新股，集資最多約98.32億元。每手500股，入場費6,646.31元，預期本月16日首掛。

另獲6名基礎投資者撐場，合共認購約18.21億元等值股份。中銀香港資產管理認購2.325億元，大灣區基金認購2.7125億元；聯營投資管理集團 (Affiliated Managers Group)認購5,000萬美元，大眾(香港)及長甲集團各認購4,500萬美元，以及富敦基金認購3,000萬美元。

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「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

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