新盤UPDATES：發展商部署聖誕長假銷售

聖誕節等長假期來臨前，個別發展商仍積極準備開盤，除了市區細價上車盤籌備下周開售外，新界區洋房豪宅項目亦全速部署月內開售，可望推動一手市況於疫情下保持活躍。

●尚悅·天城擬本月開售 示範屋最快下周開放

年底前仍有個別新盤部署登場。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，元朗尚悅·天城計劃月內開售，最快下周開放現樓示範屋，由於已取得滿意紙，料買家最快農曆新年前可收樓。

他指出，項目提供16座洋房，實用面積由1,772至1,826方呎，每戶均設獨立花園及車位，全屬3房3套及4房4套設計。

同系啟德首個項目分3期發展，共有約1,200伙，第1期已取得預售樓花同意書，標準戶實用面積約186至889方呎，會留待2期批出預售文件後才推盤。

而公司負責銷售的屯門帝御兩期已售出960伙，套現逾46億元，2期帝御·星濤佔373伙，現正積極部署第4輪銷售，回應市場需求，有機會下周內進行。

●九肚富豪·山峯分層單位成交價4159萬元

該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目於本月首錄成交，縱使近日疫情嚴峻，仍然無阻買家對豪宅需求，長遠看好香港樓市，展望明年交投能持續暢旺。

●美聯：本木新一輪銷售承接力不俗

美聯住宅部行政總裁布少明表示，尖沙咀本木今日加推新一批單位發售，續獲不少用家及投資者追捧，部分為復活票客源，整體買家出席率近8成，預期可獲不俗承接力。

他指出，近期疫情較嚴峻，個別發展商擬放慢推盤步伐，對新盤市場有一定影響，預料本月一手成交或回落至約千宗水平。惟倘若疫情受控制，全新大盤如期於月內登場，本月一手成交量可望達約2,000宗水平。

●御半山高層戶756萬元沽出

現樓新盤具有需求，據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產（00016）旗下屯門御半山剛售出1A座32樓D單位，實用面積455方呎，成交價756萬元，呎價16,615元。

●柏傲莊II再增5宗交易告吹個案

新盤市場繼續出現交易告吹個案。據一手銷售資訊網資料，新世界發展（00017）旗下沙田大圍站項目柏傲莊II，剛再增加5宗同類情況，全部原本於11月26日售出，每戶成交價介乎752.8萬至1,955.6萬元，合共涉及金額5,923.4萬元，已列明為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展。

--------------------------

「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按

．公居屋貸款

．中小企貸款

．業主私人貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020