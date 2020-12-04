金管局研互聯互通境外電子支付　外遊可用「轉數快」

香港金融管理局總裁余偉文撰文指，該局研究如何利用「轉數快」系統24小時無間斷運作及即時支付的優勢，提升跨境銀行匯款服務，讓香港的企業及個人客戶可更快捷收到境外的銀行匯款，或讓其匯款更快到達目的地。

余偉文指，長遠而言，乘着國際就跨境支付加強合作的趨勢，香港有機會發展出區域性的跨境支付平台。推動跨境支付可通過加強與外地電子支付系統的互聯互通而實現，現正研究如何通過與境外的電子支付系統互聯，讓香港人在常到的外地旅遊熱點直接通過「轉數快」作出支付。

余偉文透露，金管局正在與中國人民銀行數字貨幣研究所研究使用數字人民幣進行跨境支付的技術測試，並作相應的技術準備。

他並指，人民幣在香港使用其實已十分常見，數碼人民幣定位於流通中的現金，其使用會為兩地遊客帶來更大便利。雖然數字人民幣尚未有推出的時間表，但相信它將來會為有需要進行跨境零售消費的兩地居民提供多一個支付方式的選項。

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