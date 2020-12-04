【悲情樓市】太古城本月開齋劈約220萬　淘大同類今年新低

新冠肺炎大爆發，香港樓價走勢疲弱，代理行一份反映二手樓價的指數最新報175.54點，按周再跌0.08%，連挫兩個星期，指數約7個月最低。指標物業鰂魚涌太古城，平均實用呎價約18,730元，較上月初低約2.7%，該報告資料顯示，太古城上月初平均實用呎價達19,251元，最新呎價則低約521元，該屋苑更剛錄一宗三房戶劈價逾200萬元成交。而沙田第一城呎價則約15,221元，較上月初低達14.7%，料期間成交質素有差異，令呎價出現大幅波動。

藍籌屋苑二手樓難敵「疫」市，太古城劈價後12月終於開齋。中原趙鴻運表示，單位為景天閣中層戶，實用面積649方呎，套三房間隔，原先於6月初叫價1,550萬元放盤，因疫情影響，早前已降價至1,380萬元，剛再減50萬元，以1,330萬元沽出，累積劈價約220萬元，呎價20,493元。原業主2006年購入，當時做價454.8萬元。另市傳同屋苑青松閣高層戶賣約1,500萬元。

東九龍二手屋苑錄低價成交個案。利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園Q座中層2室，實用面積約460方呎，屬兩房間隔，擁山景及泳池景，於今年9月開價約810萬元放盤，到10月減至790萬元。直至上月底至今再降價兩次，終以725萬元成交，為今年同類景觀單位最低價。

此外，美聯王俊安透露，北角柏傲山5座中層D室兩房單位，原業主急讓，以1,550萬元市場筍價賣出，呎價約25,963元。單位於2016年5月購入，是次轉手帳面僅升值約42.1萬元或約2.8%。

另方面，新冠肺炎大爆發，利嘉閣研究部陳海潮稱，疫情嚴峻，普遍業主拒絕開門供買家參觀，而買家亦不敢貿然高追入市，香港50個指標二手屋苑今、明兩天共錄1,210組客戶預約睇樓，按周急挫8.3%，連跌3周，並創15個星期最少。當中以港島區減幅最大，按周下挫10.4%。

上述中原城市領先指數兩周已累跌1.15%，而其他如中小型單位及大型屋苑指數，按周亦跌約0.04%與0.01%，兩周累挫約1.31%及1.36%。本周指數尚未反映第四波疫情爆發，展望樓價於現水平反覆爭持，將於未來數周開始反映。

至於4個分區樓價指數就兩升兩跌。其中九龍區指數按周升約0.72%，結束連跌兩星期，新界西亦升約0.44%。而港島指數則較上周低約1.19%，連跌兩周共2.46%。新界東按周少0.23%，兩周累挫約1.29%。

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