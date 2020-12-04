靠自己！中芯與「國家隊」合資研晶片技術

合資企業的業務範圍包括生產12吋集成電路晶圓及集成電路封裝系列；技術測試；集成電路相關技術開發、技術服務及設計服務；銷售自產產品(對須根據相關法律審批的項目，將按照相關機構核定的審批內容開展業務活動)(受限於市場監管機關最終審批及備案的內容)。

公司認為，成立合資企業可以滿足不斷增長的市場和客戶需求，有助公司擴大生產規模，降低生產成本，精進晶圓代工服務，從而推動公司的可持續發展。董事認為，合資合同的條款屬公平合理，且合資合同和其項下擬進行的交易是按正常商業條款於公司一般和日常業務過程中訂立，符合公司和其股東的整體利益。

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