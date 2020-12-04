樓市UPDATES：二手表現參差　大埔天賦海灣9年僅升值7%

二手樓市陰晴不定，有大埔天賦海灣單位以逾1,400萬元易手，但約9年只升值7%。亦有旺角SKYPARK一房單位4年升值超過百萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●港島南貝沙灣6期1座高層C室海景單位，實用面積約463方呎，為一房間隔，減價65萬元或約5%，以1,235萬元沽出，呎價約26,674元。

●北角半山寶馬山花園9座低層C室一房戶，實用面積約588方呎，以1,100萬元成交，呎價約18,707元。

●西半山為裕豐花園高層C室，實用面積約363方呎，原則兩房間隔，後改成1房戶，以750萬元易手，呎價約20,661元。

九龍區

●旺角SKYPARK中層A5室單位，實用面積約407方呎，屬一房間隔，原先開價780萬元，其後僅減價2萬元，以778萬元賣出，呎價約19,115元。單位4年升值112.8萬元。

●大角咀港灣豪庭8座頂層連天台兩房特色戶，實用面積約372方呎，以770萬元放盤2個月後，減價至741.8萬元成交，呎價約19,941元，低市價約3%。

●將軍澳新都城1期6座低層F室，實用面積約364方呎，兩房間隔，以620萬元售出，呎價約17,033元。

新界區

●屯門居屋兆禧苑D座中層8室，實用面積約363方呎，累積減價23萬元，於已補價自由市場以395萬元賣出，呎價約10,882元。

●沙田御龍山5座高層A室，實用面積約773方呎，3房套設計，以1,500萬元連租約出售，呎價約19,405元。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座低層F室兩房，實用面積約492方呎，於今年11月中開價770萬元放盤，終減價20萬元，以750萬元沽出，呎價約15,244元。

●大埔天賦海灣一期17座高層A室三房套單位，實用面積約1,065方呎，議價後以1,438萬元易手，呎價約13,502元。單位約9年帳面獲利約93萬元，升值只約7%。

●元朗映御1座低層M室，實用面積約398方呎，一房間隔，減價12萬元，以528萬元轉手，呎價約13,267元，單位4年多升值約33%。

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