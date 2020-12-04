【全球救市】傳歐央行擬將緊急買債計劃延長12個月

外電引述知情人士報道，歐洲央行下周議息會議很可能會同意將其抗疫緊急買債計劃延長整整一年，直至2022年中。據悉，有數名成員支持延長12個月，雖然個別偏向支持延長6個月。

相比之下，有調查顯示，經濟學家預測相關措施將延長6個月至2021年底，並且規模將擴大5,000億歐元至1.85萬億歐元。相關措施旨在維持貸款成本在低水平，以幫助歐元區經濟度過大流行病時期。

不過，歐央行內部未有定案，因為一些官員擔心，若延長措施至2022年，就要對大流行病後的經濟做出不必要的假設。一些知情官員表示，歐洲央行行長拉加德可能難以令25位委員達成一致意見。

同時，歐洲央行也準備討論買債規模。知情人士透露，數位官員希望增幅不超過5,000億歐元，但有歐洲央行首席經濟學家尋求更高的擴大規模。

歐洲央行發言人不予置評。

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