內房3大風險！中央調控、融資受限、銷售放緩
2020年12月04日 22:05
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內地樓市新盤驚現「萬人搶購」後，先被官媒指樓市調控「還有很多事要做」，國務院副總理韓正也再三強調「房住不炒」。當局表明收緊樓市調控之際，有投行報告引述世茂集團(00813)管理層的業績新指引，稱今年起5年期間銷售年複合增長率目標降至10%。受消息拖累，世茂股價周五急插逾一成，亦觸發市場對其他發展商融資空間受限及銷售增速放緩的憂慮，內房板塊逆市下挫。
雖然內地買樓需求或持續強勁，但投行富瑞引述世茂管理層指，融資新規限制房企借貸上限，從而限制公司獲取土地儲備的能力，自今年第三季以來投地已變得更審慎。加上一、二線城市的樓市限價政策不減，世茂相信毛利率將承壓，故將中期業績提出2020年到2024年期間銷售年複合增長20至30%的目標，下調至10%。由於減幅較該行預期更保守，故狠削世茂目標價逾9%至36.35元，維持「買入」評級。
為控制房企有息債務增長，內地監管部門今年為房企的三項財務指標設下紅線，觸及紅線的房企在融資將受到不同程度限制，變相局限房企發展空間。現時世茂下調5年銷售目標兼投地取態審慎，間接預視了行業不再尋求快速擴張的趨勢。世茂在周五收市後急發公告指，按目前市況，初步預期集團明年物業合約銷售額將按年增逾10%以上。
不過，在重重負面消息下，世茂周五甫開市即急瀉，最多曾跌12.2%，低見24.1元，創逾8個月盤中低位，全日仍跌10.38%至24.1元，為表現最差國企指數成分股。其他內房股亦淪為拋售對象，龍頭萬科企業(02202)曾挫5.83%，收市跌幅縮減至2.65%，報27.55元。至於碧桂園(02007)及融創中國(01918)亦均跌逾2%。
耀才證券研究部總監植耀輝評論，受「三道紅線」的融資新規及調控措施收緊影響，內房板塊表現已不太樂觀，加上房企的業績展望普遍審慎，引起市場憂慮房企銷售增長放緩。他又料，板塊估值短線難見大幅改善，投資者不必急於入貨。此外，融資新規下房企存在發債壓力，未來亦要以減債為目標，除非銷售數據理想，否則難緩和市場對板塊的憂慮。
儘管如此，陸續有內房加入「抽水」行列。當中龍湖集團(00960)及景瑞控股(01862)先後於本周配股，融資套現規模分別約47億元及3.04億元。同時，不少內房宣布發行美債，為現有債務再融資，但息口有上升趨勢，如港龍中國地產(06968)發行本金額1.5億的一年期美元債，年息竟高達13.5厘。
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