內房3大風險！中央調控、融資受限、銷售放緩

雖然內地買樓需求或持續強勁，但投行富瑞引述世茂管理層指，融資新規限制房企借貸上限，從而限制公司獲取土地儲備的能力，自今年第三季以來投地已變得更審慎。加上一、二線城市的樓市限價政策不減，世茂相信毛利率將承壓，故將中期業績提出2020年到2024年期間銷售年複合增長20至30%的目標，下調至10%。由於減幅較該行預期更保守，故狠削世茂目標價逾9%至36.35元，維持「買入」評級。

為控制房企有息債務增長，內地監管部門今年為房企的三項財務指標設下紅線，觸及紅線的房企在融資將受到不同程度限制，變相局限房企發展空間。現時世茂下調5年銷售目標兼投地取態審慎，間接預視了行業不再尋求快速擴張的趨勢。世茂在周五收市後急發公告指，按目前市況，初步預期集團明年物業合約銷售額將按年增逾10%以上。

耀才證券研究部總監植耀輝評論，受「三道紅線」的融資新規及調控措施收緊影響，內房板塊表現已不太樂觀，加上房企的業績展望普遍審慎，引起市場憂慮房企銷售增長放緩。他又料，板塊估值短線難見大幅改善，投資者不必急於入貨。此外，融資新規下房企存在發債壓力，未來亦要以減債為目標，除非銷售數據理想，否則難緩和市場對板塊的憂慮。

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