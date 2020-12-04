東風集團擬發行不超過9.5億股A股
2020年12月04日 22:24
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深圳創業板上市委公布，將於下周五(11日)審核東風汽車集團A股的首次公開發行(IPO)申請。據東風集團(00489)所披露的創業板招股說明書即上會稿，集團將發行不超過9.57億股A股，若全額行使今次A股發行的超額配售選擇權，則發行不超過約11億股A股。
今次發行A股募集資金所投資的項目，主要是全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目，以及補充營運資金。完成發行後，計及A股的超額配售權已行使的情況下，東風集團總股本將不超過約97.17億股，其中境內上市流通的A股數量不超過約68.61億股，境外上市流通的H股數量為28.55億股。
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