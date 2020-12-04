就業數據失色　道指早段照升102點

儘管美國就業數據失色，但憧憬美國國會就新一輪刺激方案的談判取得進展，美股早段做好，道指升102點，至30,071點；納指升23點，至12,400點；標指升10點，至3,677點。

德銀策略師包括查達將標指成分企業今年和明年每股盈利預測上調至分別141美元和194美元，並給予標指明年底目標3,950點，較周四收市有逾7%上漲空間。

歐洲廉航瑞安航空周四同意向波音公司訂購75架737 MAX客機，價值超過70億美元，是737 MAX停飛後首錄大訂單。波音股價周四收市急漲6%後，周五早段升0.3%至237.9美元。

美國西南航空周四通知員工，計劃強制6,828名員工放無薪假，連同之前的通知，明年1月至4月1日可能有7,273名員工停工，佔總員工人數約13%。西南航空股價早段升1.2%至48.42美元。

綜合巨企3M計劃裁減2,900個職位，佔總員工人數約3%，影響遍及所有業務和地區。3M股價早段升0.1%至172.08美元。

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