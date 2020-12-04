中國東方教育盈警　料全年少賺逾5成

這少主要歸因於該期間爆發新冠肺炎導致新生註冊及新客戶註冊數量減少約5%，從而導致公司收入減少約不少於5%但不多於10%之間。此外，亦歸因於該期間主要因公司擁有的港元兌人民幣貶值而確認未變現匯兌虧損淨額約1.5億元人民幣(視乎年結日的匯率而可能有變動)，而公司於2019年確認未變現匯兌收益淨額約8,500萬元人民幣。

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