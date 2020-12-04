挪威央行副行長辭職　因為中國...

外國傳媒報道，挪威央行副行長Jon Nicolaisen宣布辭職，立即生效，他早前因與中國的關係而未能通過安全審查。挪威央行負責監督全球最大的主權財富基金。

2014年開始擔任挪威央行副行長的Nicolaisen表示，由於他的妻子是中國公民且生活在中國，「我也在財務上資助她」，因此他「不會獲得新的安全許可」。

4月份，Nicolaisen的任期得到了延長，被要求將工作重點放到央行在管理挪威1.2萬億美元主權財富基金方面所發揮的作用上。他最近一次就該基金發表公開聲明時，表示決定把投資組合中的較大一部分託管給外部經理人。

Nicolaisen表示，挪威民事安全審查局(Civil Security Clearance Authority)對他說，「已經確定，我個人沒有任何情況會對我獲得安全許可產生疑問」，然而，僅此一點「不足以」引導審查局的最終決定。

該審查局的主任Gudmund Gjolstad通過電話表示，該決定是應Nicolaisen僱主的要求做出的。「我們根據最新信息和從官方紀錄、相關個人所獲得的信息進行全面的評估。」

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