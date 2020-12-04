中美科技戰：中芯北美收入佔比料大跌
2020年12月04日 22:56
東網電視更多新聞短片
外地媒體報道，美國國防部於12月3日針對中芯國際(00981)等4家中國企業再度發布制裁，TrendForce旗下拓墣產業研究院表示，到今年第3季，美國客戶佔中芯收入比重已大幅降低到18.6%，估計今次限制美方投資的舉動將會再減少美國客戶投產中芯的意願。
從客戶結構來看，中芯的客戶以中國集成電路(IC)設計業者為主，2020年第3季來自香港及中國內地地區營收佔比達69.7%、歐洲11.7%，受到中美科技戰和中國半導體政策自主化影響，北美區域收入已從2018年第3季33%，大幅降低到今年第3季18.6%，這次限制美方投資的舉動，將再度減少美國IC設計業者的投片意願，使中芯北美區域營收會再下降。
整體而言，拓墣產業研究院認為，這次主要是針對美國投資方的限制，短期對中芯資本支出影響程度較低，惟若美國設備商的設備許可仍未通過，對中國晶圓代工產能、先進製程發展及中芯客戶結構將有長遠的影響。
--------------------------
「想轉危為機？」本地經濟有望於疫後谷底反彈，應盡早謀劃融資渠道，為拓展業務增添籌碼。
《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。
一個電話，滿足您資金需要。
．物業一按二按
．公居屋貸款
．中小企貸款
．業主私人貸款
查詢：2525 3535
WhatsApp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020