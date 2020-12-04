中美科技戰：中芯北美收入佔比料大跌

從客戶結構來看，中芯的客戶以中國集成電路(IC)設計業者為主，2020年第3季來自香港及中國內地地區營收佔比達69.7%、歐洲11.7%，受到中美科技戰和中國半導體政策自主化影響，北美區域收入已從2018年第3季33%，大幅降低到今年第3季18.6%，這次限制美方投資的舉動，將再度減少美國IC設計業者的投片意願，使中芯北美區域營收會再下降。

整體而言，拓墣產業研究院認為，這次主要是針對美國投資方的限制，短期對中芯資本支出影響程度較低，惟若美國設備商的設備許可仍未通過，對中國晶圓代工產能、先進製程發展及中芯客戶結構將有長遠的影響。

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