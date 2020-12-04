【產經評論】四小龍香港包尾　光輝不再獨憔悴

近期美元匯價表現疲弱，相對之下亞洲貨幣展現強勢。四小龍中，南韓及台灣股、匯強勁，反觀新加坡及香港股市反覆，其中香港經濟更備受新冠肺炎第四波衝擊，加上在創科產業戰略及施政效率長期落後於人，致使當年在「亞洲四小龍」中起步在先，如今卻淪為不入流的包尾幡！

美國經濟備受疫情困擾，市場預期新一屆政府將會盡快推出大規模刺激方案，意味財政狀況將惡化，故見美元持續轉弱，近日跌勢再度轉急，一旦再穿心理關口，貶值速度料會加快。反觀受惠於美元疲弱、出口前景相對穩健，以及超低利率環境下，同期亞洲形勢領跑全球，大量資金尤其湧入台股及韓股，使其屢次破頂，相對美元弱勢，新台幣創23年新高，韓圜亦觸及兩年多高位。

台灣及南韓經濟之所以能在全球疫情中跑出，關鍵在於過去積極投放資源拓展創新科技，成功建立本土高科技產業，如今各擁全球知名的巨企，例如台灣有台積電，南韓有三星。疫下傳統產業不振，台、韓的新經濟發展卻成功捕捉網購、遙距工作與教育、網絡消閒娛樂等新需求，帶動半導體、智能手機等電子產品大銷，挺住經濟半邊天。

再看台灣的防疫成效顯著，而南韓經歷第一波疫情後，亦明顯加強防疫工作，社會趨穩，經濟較快復原，股、匯形勢向好不無原因。反觀新加坡及香港，兩者經濟皆偏重地產、出口及旅遊業，疫下備受打擊，當中航運及旅遊業明年恐繼續捱打。在民生及商業市道疲弱下，兩地股市皆跑輸台、韓，香港只幸有中資股撐場，否則更差。

新加坡看似與港同病相憐，實情卓越得多！過去幾年，新加坡積極投放資源提升教育及扶持戰略產業，培養科創人才及新創企業發展，構建新經濟供應鏈。10月外媒進行的全球經濟體創新潛力排行榜，新加坡居第六位，香港則排第十八位。相信經歷今次疫情後，香港與三小龍在創科方面的競爭力差異將會擴大，奈何港府不甚作為，連踢也不動，經濟沉淪是必然。

此外，香港經濟還受累於港元聯繫匯率制度，最怕是接下來經濟持續下行而物價趨升，造成惡性通脹來犯，民生百業只會更艱難！昔日享譽全球的「東方之珠」如今星沉影寂，歸根究柢就是港府長期「食老本」，經濟高度依賴傳統產業，創科大落後，已積重難返。如今一場疫情，四小龍優勝劣敗高下立見！隨着越南、印尼等其他亞洲經濟體快速冒起，龜兔賽跑的必然結果是香港在國際舞台中黯然退出！

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020