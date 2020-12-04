滙豐派息無望？歐洲監管機構促延長銀行派息禁令

雖然上月底傳出歐元區銀行有望明年恢復派息，但這個期望可能將會落空。外媒周五(4日)報道，歐洲央行監督委員會成員Ed Sibley表示，監管部門呼籲歐洲央行將銀行業派息禁令延長6個月時間。

在美國上市英國銀行股短線急回，滙豐控股ADR升幅收窄至0.8%；巴克萊升幅收窄至1％；德銀一度轉跌，現升0.17%。

由於新冠肺炎疫情持續對經濟帶來危機，歐洲央行在今年3月份，要求歐元區各銀行暫停派息，投資者關注何時才可恢復。

英國《金融時報》在上月報道，歐央行監事會副主席Yves Mersch稱，如果銀行讓監管機構信服其資產負債表能夠抵御新冠疫情的經濟和金融衝擊，明年將開始取消暫停派息的禁令。

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