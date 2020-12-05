東方日報B2：四小龍執位　港墮落　台韓股市破頂匯價飆

香港及新加坡的經濟成就，在亞洲四小龍中顯著跑輸。

亞洲四小龍名稱響徹世界，代表南韓、台灣、香港、新加坡4個經濟體成就，香港在起初是四小龍之首。然而，世紀疫情令四小龍重新洗牌，以金融、出口、旅遊聞名的香港和新加坡顯著跑輸；相反台灣及南韓股匯飆升，充分反映國際資金為前景表態！韓台以科技作火車頭，三星及台積電傲視全球，能在全球經貿戰中獲益，星港則只靠虛浮的地產撐場。

單看股市，南韓年內累升24.29%，周五(4日)收漲35點至2,731點，再創歷史新高；台灣股市不遑多讓，周五最多漲至14,149點，也續破頂，收市升155點至14,132點，年內累升17.8%。反觀港星雖同屬國際級金融中心，但恒生指數和新加坡海峽時報指數年內分別仍下跌4.8%和11.88%。

貨幣方面，韓圜兌美元年內已漲6.86%；新台幣兌美元漲5.81%；新加坡元兌美元亦升1%；港元則因與美元掛鈎而變動不大。其中，新台幣升至23年新高，為亞幣最強，足證韓台股市上揚是有堅實資金流入支持。若計及經濟表現，香港更被韓台大幅拋離！

觀乎韓台股市的共通點，俱有各自具代表性的國際巨企！南韓有三星電子，其股價11月累漲17.84%，周五更創新高，盤中曾揚3.44%至72,100韓圜，全日收升2.87%，主因是市場預期DRAM記憶體價格回升，利好該公司晶片業務及預期公司增派息。股價上漲使三星市值升至427.43百萬億韓圜(約3,943億美元)，超越美國個人護理品牌強生成全球市值第十四大公司。至於台灣代表為台積電，其市值約4,591億美元，為全球第十二大公司。反觀香港和新加坡皆缺乏自家晶片科技龍頭，在科技戰中顯然失競爭力。

香港中文大學經濟系副教授莊太量表示，亞洲四小龍的經濟狀況，與各自控制疫情的能力沒有直接關係，反而與出口貿易關係更大。其中，韓台兩地主打晶片出口，顯然沒有受疫情所影響而繼續增長。可是香港的轉口貿易則較被動，受到中美貿易戰影響而導致轉口收益大減。

新加坡則以煉油聞名，由於今年油價大跌，影響了相關收益，近年亦被俄羅斯搶去不少生意。

展望未來，瑞信表示，亞洲股市明年有望跑贏全球市場，原因為「超級收益周期」將在整個亞洲啟動，企業每股盈利(EPS)在未來3至5年有望維持雙位數增長，當中尤其看好南韓股市，預測明年EPS有望增長達43%。香港及新加坡被看好只因地產。摩通亦看好南韓。

至於貨幣，艾德證券期貨董事總經理陳健豪稱，韓圜因當地出口轉強而可看高一線，但近期美元兌韓圜於1,080水平(每港元兌約138.4韓圜)已反映了明年疫苗將會被廣泛使用的消息，惟他亦建議投資者趁韓圜回調至1,050水平(每港元兌約134韓圜)逐步吸納。

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