英倫銀行兩官員暗示對負利率持開放態度

外媒報道，英倫銀行(即英國央行)的兩位政策委員暗示，如果英國未來需要更多的貨幣政策刺激措施，那麼他們對負利率持開放態度。

英國央行從未將利率降至零以下，但是卻在評估這一選項是否有實行的可能。該央行貨幣政策委員會成員Michael Saunders周五表示，仍有一定的空間進一步減息，以作為多項工具之一；另一成員Silvana Tenreyro亦稱，其他方面的證據「支持」使用減息這一工具。

兩人的評論令負利率的辯論重啟。由於英國實行防疫限制措施，加上未來與歐盟之間的貿易關係面臨不確定性，英國經濟表現正處於掙扎局面。該央行已經將利率降至0.1%，且依賴資產購買操作來將借款成本維持低位。

Saunders表示，單靠購債本身可能刺激效力不夠，推出一整套方案或許是更好的選擇。11月份，英國央行再次擴大了資產購買計劃，但是將基準利率維持不變。

他在一個線上活動上表示，單一工具的影響「可能比往常更小，或比往常更不確定」，並指「如果屆時需要更多刺激，與其更加倚重於一項單一的政策工具，在我看來，最有效的途徑可能是動用一系列的工具。」

Saunders和Tenreyro都是「外部」兼職委員，上述評論反映了他們與承擔全職職務的「內部」委員之間存在的明顯分歧。後者包括行長貝利，他們傾向抗拒負利率政策。

作為英倫銀行政策委員會中最為鴿派的成員之一，Saunders表示，其他採用分級儲備系統的國家的經驗顯示，減息至零以下對經濟增幅的提振作用與在零以上降息的作用等同。

不過，他也補充道，降息時可能最好以「相對小的步伐」，而非常規的0.25厘的幅度。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020