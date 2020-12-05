國際金價連升4日後回軟　紐約期金全周漲3％

紐約2月期金收報每安士1,840美元，跌1.1美元或0.1%，全星期計，累升超過3%，主要受惠於美國醞釀推出新一輪刺激措施，令通脹預期升溫。美匯指數周五報90.62，跌0.1%。

BMO基本和貴金屬衍生品交易主管Tai Wong表示，金價連續4日反彈之後，在關鍵位1,850美元之前開始有調整，因為該關口在過去兩個月一直要重要的支持位。

他又說，周五公布的美國就業數據疲弱，但金價並沒有得到支持，表明一些逢低買入者暫時處於觀望。他並稱，不排除有一些來自交易所買賣基金(ETF)的「計劃拋售」。

美國11月非農業職位增長24.5萬個，是5月份以來最少，遠少過市場預期的46萬個，並較10月份經修訂後的增長61萬個顯著放慢，期內失業率較10月跌0.3個百分點，至6.7%，符預期；平均時薪按月升0.3%，按年升4.4%，分別高於市場預期的0.1%和4.2%。

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