美研引入新版虛擬貨幣監管 但強調不會禁止比特幣

外媒報道，美國貨幣監理署(OCC)代理署長Brian Brooks表示，預計美國政府將於未來6至8周，就虛擬貨幣問題作出更清晰的指引，並指新版虛擬貨幣監管正在草擬之中，但強調「無人會禁止比特幣」。

Brooks表示，不會扼殺虛擬貨幣，但會集中於如何讓虛擬貨幣正確地發展，又指比特幣和其他虛擬貨幣背後開發的網絡同樣重要，因為其可以防止洗錢和恐怖主義融資。

比特幣價格在最近數周狂升，於周一(11月30日)曾升至2017年高位。雖然比特幣價格仍然波動，但更多主要金融機構正逐漸接納該貨幣的應用，其中，支付平台PayPal最近引入新系統，讓比特幣可以在旗下平台進行買賣交易。同時，知名對沖基金經理Stanley Druckenmiller和Paul Tudor Jones均看好比特幣價格表現。

根據Coindesk平台，比特幣周五報18,998美元，跌2.25%。

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