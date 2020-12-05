紐約期油收漲逾1%　布油欲衝50美元關

國際油價周五做好，紐約1月期油收報每桶46.26美元，升62美仙或1.36%，全星期計累升約1.6%；布蘭特2月期油收報每桶49.25美元，升54美仙或1.11%。

Mizuho能源期貨部主管Bob Yawger表示，雖然油組意外未有維持減產協議，但由於美國兩黨有望最快周末就新一輪刺激措施達成協議，推動油市表現向好。

石油輸出國組織及其盟國(OPEC+)召開會議後，決定在明年1月份增產每日50萬桶，之後每月舉行部長級會議討論後續產油協議，強調會保持警惕和靈活性。市場原預期OPEC+會維持減產額度。

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