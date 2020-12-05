拜登：籲美國國會立即採取行動以支持經濟

宣稱勝出美國大選的民主黨候選人拜登周五(4日)召開記者會，稱美國11月非農就業報告表現疫弱，警告美國恐將陷入一個非常嚴峻的寒冬。

他續說，美國國會需要立即採取行動以支持經濟，同時聯邦政府也需要加倍努力，認為各州需要聯邦政府的資金支持，以應對新冠肺炎疫情。

拜登指，對於國會兩黨共同討論新一輪刺激方案感到振奮，認為這表明兩黨可以共事，並強調2021年國會將要在刺激計劃方面採取行動。

另外，他表示，仍研究向每個美國人派發1,200美元現金，並指新一輪刺激方案規模至少達數千億美元。

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