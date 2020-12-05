美股收市：道指漲248點　與標指納指齊創新高

投資者憧憬美國新一輪刺激方案短期內達成協議，刺激美股周五(4日)大幅上漲，3大指數齊創收市新高。道指收報30,218點，升248點或0.83%；標指收報3,699點，升32點或0.88%；納指收報12,464點，升87點或0.7%。

大型科技股個別發展，蘋果公司收市跌0.56%，報122.25美元；亞馬遜和Facebook均跌約0.7%； Netflix則微升0.16%。投資者憧憬疫苗推出，將帶動經濟活動恢復正常，召車平台Lyft和Uber全日分別上漲6.96%和4.46%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升1.03%、1.67%、2.12%。

對於後市，德銀策略師包括查達將標指成分企業今年和明年每股盈利預測上調至分別141美元和194美元，並給予標指明年底目標3,950點，較周四收市有逾7%上漲空間。

輝瑞疫苗供應鏈出現問題，年底前的疫苗供應量僅可達到先前承諾劑量的一半，從預計的1億劑減少到5,000萬劑，但仍預計2021年將交付超過10億劑疫苗。

不過，股市仍受經濟刺激方案憧憬支撐，美國眾議院議長佩洛西和參議院少數黨派領袖舒默表示，他們「可能會在一項9,080億美元刺激計劃的基礎上達成協議」，該計劃由兩黨議員聯合提出。

宣稱勝出美國大選的民主黨候選人拜登周五召開記者會，稱美國11月非農就業報告表現疫弱，警告美國恐將陷入一個非常嚴峻的寒冬。他並呼籲國會需要立即採取行動以支持經濟，又強調2021年國會將要在刺激計劃方面採取行動。

數據方面，美國11月非農業職位增長24.5萬個，是5月份以來最少，遠少過市場預期的46萬個，並較10月份經修訂後的增長61萬個顯著放慢，期內失業率較10月跌0.3個百分點，至6.7%，符預期；平均時薪按月升0.3%，按年升4.4%，分別高於市場預期的0.1%和4.2%。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020