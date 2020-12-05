英歐貿易協議未達共識　雙方暫停談判

英國脫歐過渡期限將於12月31日屆滿，英國及歐盟宣布，因仍不具備達成協議的條件，雙方暫停談判。

歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)連日來在倫敦與英方進行貿易協議談判，但雙方未能達成共識，談判暫停。英國首相約翰遜於周六(5日)與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話討論相關問題。

巴尼耶發聲明指，經過一周談判後，雙方均認為目前並不具有達成共識的條件，包括在捕魚權問題、公平競爭環境及環保議題等問題上仍存在分歧。

英國脫歐首席談判代表弗羅斯特(David Frost)表示，首相約翰遜將於當地周六下午與馮德萊恩通電話。約翰遜發言人稱，時間緊迫，形容談判正處於「非常困難時刻」，並指英方正努力推動達成共識。

外電引述一位歐盟官員透露，在達成任何協議之前，脫歐貿易談判中所遇到的困難或會進一步加大，與英國正放慢進程有關，不排除英方可能出於政治原因希望製造出一個危機時刻，然後才同意達成協議。

英鎊兌美元下跌，跌0.07%至1.3441；早前一度升0.6%至1.3539，重返2018年5月以來高位。

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