【大行報告】大摩指Apple股價有支持　2大原因係...

蘋果公司(Apple Inc.)今年推出首部5G手機iPhone 12，市場反應大致良好。大行摩根士丹利表示，2大原因支持Apple服務營收實現兩位數增長，且續推動其股價，第1個誘因為新冠肺炎疫情，第2個原因正正是iPhone 12的面世。

大摩分析師Katy Huberty稱，Apple服務營收對股價上升最為重要。隨着iPhone 12系列新手機受捧，而歐洲因疫情採取的封鎖措施，帶動Apple Store支出上升，此對公司營收及股價帶來支持。主因「果粉」購入Apple產品後，會連帶使用其服務，iPhone 12及 iPhone 12 Pro升級的數量，以及安裝用戶基數的增長增強公司服務營收上升的潛力。

Katy Huberty估計，Apple Store 11月淨利年增32%，達18.4億美元，比前1個月增加 1%。若Apple Store 12月份服務營收年增長率保持30%以上，意味其他條件不變的情況下，與該行原先預期的15.4%相比，至少增長高出1.44億美元。該行重申Apple目標價136美元。

另外，Apple推出iPhone 11顯示器更換計劃，以解決小部分用戶iPhone 11屏幕停止響應觸摸操作。Apple指受影響的設備為2019年11月至2020年5月期間生產，出現觸控問題的iPhone 11機型可能顯示模塊出問題。

Apple周五收跌0.56%，至122.25美元。

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