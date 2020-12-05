【宅經濟】日漫畫「鬼滅之刃」勁吸金？專家料經濟效益逾149億

日本近期人氣漫畫「鬼滅之刃」受捧，漫畫發行量累計已突破1.2億本，在當地電影票房亦有望創歷史新高，而計及其聯名款的零食、飲料及相關產品等熱銷。專家估計，即使在新冠肺炎疫情困擾下，該漫畫帶來的經濟效益可能超過2,000億日圓(相當於逾149億港元)。

據日本「出版科學研究所」統計，發行量超過1億本的漫畫過去有大家熟悉的「七龍珠」、「火影忍者」、「航海王」及「灌籃高手」等9部作品。

於10月16日在日本上映的鬼滅之刃電影版動畫「鬼滅之刃 無限列車篇」，截至11月29日累計票房收入已破275億日圓，已超越1997年上演的「鐵達尼號」創下262億日圓的票房紀錄，或有望打破日本歷年票房冠軍、由動畫大師宮崎駿2001年作品「神隱少女」的308億日圓票房紀錄。

專家分析，鬼滅之刃之所以如此受歡迎，與疫情下「宅經濟」不無關係，期內並推出卡通版，而系列卡通於電視、網路串流平台等相繼面世。

事實上，由鬼滅之刃衍生的一系列商品產生無限商機，其中與日本第3大連鎖便利店之一LAWSON合作，聯名款商品在10月推出，截至11月中的相關營業收入已達50億日圓。與 DyDo合作的罐裝咖啡在今年10月推出後約3周已賣出超過5,000萬罐。該公司2020年度的聯名款罐裝咖啡銷量，預估達到去年咖啡飲料總銷量的10%。

三井住友DS資產管理的首席經濟學家宅森昭吉估計，鬼滅之刃的經濟擴散效益至少超過 2,000億日圓。

媒體內容研究家的黑川文雄表示，受累疫情，外資大片紛紛延期上映，令鬼滅之刃在沒有競爭對手的情況下，加上與多間企業的合作，可繼續受到支持。

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