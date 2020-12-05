壹傳媒股價飆升1倍後回落　議員斥證監不作為勢於立會狙擊

勞工界議員陸頌雄回應指，每當黎被捕，壹傳媒股價都會出現異動，關注當中是否涉及造市或黑金注資情況。他批評證監會作為監管機構，早前接獲投訴後仍無所作為，猶如「翹埋雙手食花生」。他表示，未來會在立法會財經事務委員會跟進事件，又不排除會向有關當局提出口頭或書面質詢。

時事評論員陳雲生亦表示，黎智英近乎每次被捕皆會發生壹傳媒股價異動，直言即使是不熟悉股票市場的人，亦能發現事件「唔合邏輯」，而證監會多次對事件坐視不理，有可能會令該批背後操作股價的人再次行動，影響香港證券交易的健康發展，及香港作為國際金融中心的聲譽。

今年8月10日，黎智英及多名集團高層遭警方國安處拘捕，壹傳媒的股價亦曾出現異動，由當日低位0.075元，炒上8月11日的1.96元，再急瀉至8月18日的0.3元，累計跌幅高達84%。其後警方在9月中以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名拘捕15人，他們均涉及透過買賣壹傳媒股票舞高弄低股價，從高位獲利。

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