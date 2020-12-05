1周10大驚奇：時代的眼淚！香港世代迷失　全球粉紅衰退

2020年轉眼間餘下不足1個月，回看《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年首季是全球股市主要升幅所在。惟受疫情打擊，異象曾於1月25日警告調整來了，之後於2月初預告股市已踏入「最後歡樂時光」，結果當月底大冧，然後再反覆勸告投資者切忌衝動，直至4月4日看到曙光，在同月25日呼籲投資者注意「五窮」，可趁4月最後一周減磅，及後呼籲小心至今，異象有得有失！之後會如何呢？繼續作壁上觀吧！

【1、時代的眼淚！香港恐陷經濟長期迷失】

對於香港來說，新冠肺炎疫情近持續近1年，歷時相比其他地區都要長，年輕一代所受的創傷恐更不堪！由於疫情導致全球大停擺，嚴重窒礙經濟活動及就業，尤其是年輕人佔比較大的亞太區，被國際勞工組織(ILO)及亞洲開發銀行(ADB)聯合撰寫的報告評為「封鎖世代」，財務狀況可能比上一代弱，當中香港亦受創不淺。最令人擔心的是這世代會步上日本年輕人「但求無過」的心態，令經濟長期迷失！

報告警告，亞太區年輕人口(15至24歲)逾6,600萬，受新冠肺炎即時帶來的負面衝擊較成年人(25歲以上)為大，同時會為長期經濟及社會成本構成風險。即使是疫情前，亞太區年輕人已面對就業挑戰，2019年整體失業率達13.8%，相比成年人僅3%失業率；超過1,600萬年輕人(佔其整體24%)不在就業或教育內，每4人就有1人活在「極端或中等貧窮」。目前受疫情衝擊，傷害必然更大。

這場新冠危機以3種方式衝擊年輕人的就業展望，包括工時減少與企業裁員造成的干擾、想完成學業與訓練所受到的干擾，以及要進入社會與轉職時所遭遇的干擾。因此，報告預警疫情及其多重影響可能導致年輕人成為「封鎖世代」，長期都須承擔新冠肺炎危機所造成的痛苦。更重要的是，這群年輕人的階級向上流動之路可能受到阻礙，使亞太區一整個世代的「經濟夢」化為泡影。

值得留意的是，相比2019年首季，今年首季包括香港、澳洲、印尼、日本、馬來西亞，以及越南在內的6個經濟體，年輕人失業率飆升3個百分點，慘過成年人。雖然年輕人失業是全球危機，但亞洲過去幾十年來多倚賴相對年輕的人口及迅速壯大的中產階級帶動需求。故報告預期，相較於未爆發新冠疫情的情況，今年亞太區13個國家及地區可能損失多達1,500萬個年輕人工作機會，包括印度與印尼等大國，以及斐濟和尼泊爾等小國。

與此同時，世界銀行指出，新冠肺炎帶來的震撼正在東亞與太平洋地區創造出「新貧窮階級」，預料貧窮人口將增加3,800萬人。新加坡國立大學家庭與人口研究中心創始主任楊李唯君警告，這場危機將使年輕人和老一輩的關係緊張。

或許亞太區年輕世代仍有一絲安慰的是，科技等產業依然需要年輕人，惟求職者須具備專業技能。不過，疫情也造成就業市場變革，可能加速轉向「散工經濟」，許多年輕人難以大幅改善經濟狀況。

就此，ADB與ILO的報告呼籲，若要處理年輕人就業危機，亞太區政府逼切需要採取大規模、且目標明確的政策，重點有2：1為包括薪金補貼與公共就業計劃的全面勞工政策；2為盡可能降低年輕學生在接受教育或訓練時所遭受的干擾。

【2、時代的眼淚！日本年輕人「但求無過」】

事實上，若包括香港政府在內的官員們不妥善應對今次世紀危機，將帶來「經濟迷失」的惡果，日本就是活生生的例子。近日有媒體對東京求職者、學生和年輕白領勞工進行調查，以及學者對日本經濟增長低迷的研究顯示，日本年輕人在富貴不了的情況下，愈發厭惡風險，只求安穩度日，不敢追求更大夢想。

報道引述一位25歲的日本年輕人表示，他的成長歷程是利率基本上維持在零水平、經濟停滯不前，以及長期凍薪，讓他不敢奢望有一天會變成有錢人。值得留意的是他沒有背負樓按、汽車貸款、學生貸款或卡數，惟坦言年輕世代負擔較上一代更重，因他們必須撐起日本這個債台高築和人口老化的國家，故不願承擔風險。

東京中央大學社會學者山田昌弘形容，當前日本的社會氛圍為厭惡風險，而之前幾個世代希望子女能過正常生活，又加劇了這種規避風險的情緒。東京上智大學政治學者三浦麻里更指出，20多歲的日本人不了解所謂「經濟增長」，原因是在他們的世界裏，日本經濟陷入停滯，強化了年輕中產階級傾向保守。

【3、時代的眼淚！全球正經歷「粉紅衰退」】

世紀疫情除了拖垮了年輕人之外，女性受的傷害也不淺。據聯合國最新研究顯示，新冠肺炎疫情正對全球職業女性造成嚴重打擊，逼使大量婦女退出職場，並可能傷害女性未來幾年的經濟前景，經濟學家將這種現象為「粉紅衰退」(Pink Recession)。

在55個高中等收入國家數據顯示，25歲以上的女性在2019年第4季至2020年第2季期間，失業人數高達2,940萬人，雖然僅輕微高於男性的2,920萬失業人口，但由於女性本身在就業市場人數較少，故按比例計是遠較男性高。截至2020年第2季，女性失業人口是男性的1.7倍。

報告指出，全球多國女性在疫情期間退出勞動市場的主因是照顧家中孩童。由於各國今年稍早實施封鎖措施期間，全球有17億名孩童受到學校關閉的影響，其中約2.24億名孩童失學，逼使許多家庭須決定由誰來照顧孩子。研究發現，大多是女性犧牲自己的工作在家照顧小孩，因為她們的薪水通常低於男性，工作保障也較男性少。在一些國家，婦女照顧家庭成員的工作量，最多達到男性的11倍，且完全沒有薪金可領。

聯合國擔憂的是，許多婦女可能再也無法重返職場，特別是在拉丁美洲等受疫情重創地區。報告指出，拉丁美洲地區目前約8,300萬名女性被排除在勞動市場外，遠高於疫情爆發之前的6,600萬人。美國也有相似問題。在疫情期間流失許多服務業工作，包括零售、食品服務和個人照護等，而這些工作多由女性勞工擔任，尤其容易受到政府封鎖及其他社交距離等防疫措施的衝擊。事實上，美國勞工部的調查發現，在今年5月，25到54歲的女性勞動參與率已從1月77%降至74%。

在許多國家，即使伴侶也在家工作，婦女要做家務與育兒工作的比重也與日俱增。聯合國婦女署執行董事Mlambo-Ngcuka表示，新冠疫情已對女性地位造成威脅，可能抹滅數十年來人類在性別平等和女權賦權的進展，呼籲各國政府應優先關注這項議題。在2030年前，全球每100名男性陷入貧窮時，可能會有121名女性過貧窮生活，其中以25至34歲年輕女性受創重深，而這個年齡層正是養家活口的主力。

【4、時代的眼淚！特朗普陰霾令未來4年難安寧】

除了上述的世代災難外，全球不能和平也是大麻煩。民主黨拜登宣稱勝出美國總統選舉，北京清華大學教授、人民銀行前顧問李道葵近日表示，拜登上任後若對中國特定產業進行制裁，將是明年中國經濟的最大風險；他也警告，不能排除特朗普4年後捲土重來的可能性。

李道葵表示，有許多迹象顯示，拜登將延續特朗普對中強硬的策略。他指出，明年中國經濟可能面臨的風險，第一個將是拜登是否推出限制性政策，精準地鎖定中國特定產業，但這仍是個未知數。

他稱，美國前總統奧巴馬最近出版的回憶錄顯示，民主黨人擔憂中國科技實力的崛起，他們擔心中國逐漸侵蝕美國的軍事、科技和金融優勢，已談及限制中國科技，以維持美國超強地位的必要性。明年中國的外交政策、特定產業和企業可能面臨一些風險。

此外，李道葵補充，中美兩國在明年美國新政府上任之初將面臨艱難的過渡期，兩國關係自特朗普2017年就任後就快速惡化，雙方從貿易、科技、香港和南海等議題上發生激烈衝突。

李道葵也警告，中國應做好特朗普2024年捲土重來的準備，因拜登的勝出「非常驚險」，他認為這是一個巨大的未知，在討論十四五規劃和中國宏觀經濟時，必須把特朗普捲土重來納入考量。

【5、時代的眼淚！特朗普明年1月20日有大動作】

事實上，市傳特朗普打算在民主黨總統當選人拜登就職當天，宣布2024年問鼎白宮，並打算舉行相關活動，讓對方不好過！一旦如此，全球經貿戰也難在未來4年全面逆轉。

據報特朗普與親信已開始詢問大金主，願不願意挺他參加2024年總統大選。特朗普上周四(26日)已在白宮告訴記者，「由於我們知道有重大選舉舞弊，因此要認輸會很難」。

【6、時代的眼淚！特朗普12月中將劍指香港？】

特朗普雖然敗選，但沒有停止敲打中國。僅在周三(3日)這一天，特朗普政府不僅收緊了中共黨員的旅行簽證，還禁止從一家與軍方有關的中國公司進口棉花，指摘後者使用「奴隸勞工」。市場預計他將很快簽署美國眾議院通過的一項法案，最終可能導致在美國上市的中國公司被踢出美國交易所。

眼下問題是，當選總統拜登上台前的這7周局勢還會如何惡化。到12月中旬，特朗普政府還得挑出哪些銀行同被指控破壞香港自治的官員有業務往來，也可能把制裁大棒揮向他人，包括更高層的中共黨員。

中國人民大學美國研究中心主任、中國政府顧問時殷弘稱，特朗普這些措施會讓拜登身陷囹圄；事態不斷升級，談判起點也在不斷抬高，美方不太可能回到脫鈎之前。

對於拜登而言，特朗普這些舉動可能要麼被視作打壓中國的更多籌碼，要麼被視作可能束縛他的手腳。拜登本周向《紐約時報》表示，在對中國採取重大行動之前，他將與美國盟友進行全面評估，包括是否重新制訂兩國1月份達成的第一階段經貿協議。

由於貿易戰，地緣政治競爭加劇，以及就新冠病毒大流行病的源頭互相指摘，中美之間的關係本已高度緊張，特朗普本周這些舉動可能會雪上加霜。美國國務卿蓬佩奧11月時表示，在對中國強硬的問題上，美國「還沒完」。

眾議院周三通過了兩黨支持的法案，美國檢查人員不僅可以審查在美上市公司的財務審計底稿，還要求它們披露自己是否受政府控制。美國國土安全部也表示，美國港口的海關人員將扣押含有產自新疆生產建設兵團的「棉花和棉花製品」的貨物。

按照周三生效的美國簽證新規，中國共產黨員及其直系親屬僅能獲得期限一個月的單次入境簽證。以前，他們可以獲得最長10年的多次入境旅遊簽證。

時殷弘稱，不知道拜登是否會贊同這些舉動；即使他不同意，政策出台後他能活動的餘地也會受限。

【7、時代的眼淚！全球經貿戰難告終 歐盟下周開會】

誠然，全球經貿戰真的難望告終！歐盟欲重振跨大西洋同盟關係，將提出一份包括數碼規範、防疫和對抗森林濫砍濫伐在內的新廣泛合作方案，呼籲美國抓住機會合組新全球聯盟，共迎中國帶來的挑戰。

根據由歐盟執委會準備的計劃草案，如果民主世界想要對抗「專制政權」和「剝削我們社會開放風氣的封閉經濟體系」，歐美之間的夥伴關係需維護和重建。文件提議歐美合力形塑數碼規範環境，包括對反壟斷執法和數據保護採取一致作法、合作審查敏感的外國投資，以及共同對抗網絡駭客在內的威脅。

這份長達11頁的政策提案可望在12月10日至11日提交歐盟領袖會議獲得通過，其中也訴求歐盟和美國對長期造成跨大西洋緊張關係之事進行和解，例如歐盟想對美國科技巨企徵稅。

【8、時代的眼淚！歐元區恐陷「通縮危機」】

講起歐元區，目前區內開始擔心物價跌勢，恐會出現「通縮陷阱」，繼而影響工資，最終使整體經濟下滑，尤其是西班牙的通脹率最新為「-0.9%」、希臘為「-2%」，有機會是警號的開始！

當今年新冠疫情襲擊西班牙時，原本西班牙旅館同業協會希望能避免價格跌幅超過25%，但事實上，旅館價格暴跌了60%，旅館業悲觀認為，恐怕至少要至2023年才能重回到2019年的價格水平。

西班牙銀行首席經濟學家Oscar Arce近期表示，看到歐元區商品停止上揚、跌價比例增加，顯示物價下跌的「通縮」正存在風險。

西班牙國際經濟研究中心經濟學家Jordi Gali懷疑消費者在疫情期間謹慎消費，可能已對物價產生深遠的影響。他表示，目前西班牙的儲蓄率仍然異常地高，令人擔憂的是可能會陷入這種非常低的通脹水平，如同日本在過去的30年中，通脹大部分時間處於負值，無法拉高經濟增長的「日式通縮」。

【9、時代的眼淚！內地也有債務憂患】

除了外圍不明朗因素仍在之外，資深財務分析師、曾任全球著名財經雜誌《巴隆氏》周刊亞洲版執行主編William Pesek於日本媒體撰文指出，中國或許面臨「雷曼時刻」，也就是單一事件演變成系統性風險。

他表示，根據滙豐調查39國共10,400家企業的報告顯示，受訪者認為，中國已經成為亞太地區最大的外國市場、躍居許多企業最大的貿易對象(以29%領先美國的28%)。美國總統特朗普推行的制裁和干預非但沒有讓跨國企業與中國脫鈎，反而促使企業尋找方法，將生產分散在中國周遭地區，顯示疫情加速了特朗普上台前的轉變。

但滙豐的報告也暴露了中國經濟基礎的裂縫，Pesek指出，最近多宗違約事件，一部分肇因於特朗普的貿易戰及美國大力打壓中國國企。滙豐的報告呼應了多年來唱淡中國的避險基金大佬：中國企業的雷曼時刻到來。

在永城煤電11月上旬爆出違約之前，許多投資者從未聽過這家公司，但從那時起中國迅速累積數十億美元的未償還債務，儼然成為「礦坑裏的金絲雀」，紫光集團、華晨汽車加劇了原本就已經狂烈的債市拋售潮，並且讓投資者開始關注其他企業。

【10、美股估值超越1929年「大蕭條」巨型股災前夕】

至於股市，美股標指、納指，以及反映半導體行業的費城半導體指數周二(1日)創下歷史新高，德銀多元資產研究分析師Jim Reid周三(2日)表示，判斷美股估值觀察指標之一的席勒市盈率已連月攀升，超越1929經濟大蕭條的高峰值。

席勒CAPE市盈率(Cyclically Adjusted Price-Earnings Ratio)是指：標普500指數10年周期調整市盈率，以標普500指數的股價除以過去10年GAAP每股盈餘平均值來計算。也就是用來判斷美股是否過於昂貴的指標。

數據顯示，目前的席勒市盈率為33.43倍，回到了2018年1月高峰(33倍)，並高於1929年經濟大蕭條前夕的高峰(31倍)，遠高於歷史平均值16.76倍，僅低於2000年網絡泡沫時的44倍。

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