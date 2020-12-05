致富智庫：唔使羨慕富豪　7樣嘢顯示你更富有！

是否真的要做到億萬富豪才是「富有」？每個人對「金錢」也有不同的定義。據外國傳媒引述研究報告指出，你不用執着要成為全世界1%的頂級富豪，太有錢未必一定最快樂，你可以嘗試將「富有」與「快樂」掛鈎，就可以成為真正有錢人了！怎樣將「富有」與「快樂」掛鈎，以下7點你做到嗎？

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1、【你沒憂愁睡得好】

不要一味只羨慕他人，白手興家富豪Anthony Hsieh指出，見過無數人收入豐厚但卻欠債纍纍、不能過舒適生活的人。其實只要你能過着自覺滿意的生活，每月有錢剩、不用憂愁、睡得好，已經活得比有錢人更富有了。

2、【你儲到錢】

《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特·T·清崎說：「很多人對真實生活有誤解，這不是你能賺多少錢，而是你能保留多少錢。」這觀念很重要，你看看，有不少人中六合彩後變窮、很多出色運動員退役後破產。「不要被事實表面蒙騙，很多人是金玉其外，能剩到錢的人才是真實生活的贏家。」

3、【你能買自己需要的】

錢永遠也不夠用？其實只因永遠有想買的東西。事實上，有很多只是一些不切實際的奢望，你其實真正所需要的並不是那麼多。只要你每日能買到生活基本所需後，仍能有錢剩下來，已十分理想了。須知道很多人連基本也難解決，以美國為例，33%人是冇錢剩。

4、【你不用純粹為錢工作】

若你可以寓工作於娛樂，不是純粹看幾錢人工，那你即使未必是億萬富豪，生命已很富有。

5、【你夠退休 仔女生性】

退休從來都是十分「昂貴」，因為你一下子沒有收入，而且退休生活可以很漫長，假設是65歲退下來，在退之前起碼要儲到20年「糧草」。須知道有很多人想退也不能。故此，若你能儲到足夠金錢，又或者兒女十分生性懂得反哺照顧你，那你就已比很多富豪更有福氣了。

6、【你不會被「卡住」】

當你能夠儲錢、量入為出後，更能理財「錢搵錢」，不會被怎樣理財而「卡住」，基本上就一定是個有錢人了。

7、【你視金錢為「盟友」】

很多人對金錢的觀念較負面，總覺得「貪錢」是罪惡，這可能與小時候的教育有關。不過，白手興家富豪Steve Siebold說：「請不要把錢看作那麼骯髒，反而應把錢當作朋友，有錢可以幫助更多人。」有錢人從不當金錢是敵人，當你有這觀念時，你已無異於有錢人。

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請緊記，未必是億萬富豪才算「富有」，你其實也很富有！

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