蔚藍東岸開售：推161伙 有買家斥1400萬購2伙收租
2020年12月05日 12:03
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受累第4波疫情，本港限聚令再度收緊至2人；五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸今(5日)次輪銷售161個單位。美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，該行有大手客擬「1客2食」，購入各購入一個一房及兩房戶，計劃用作投資收租，涉資約1,400萬港元。
他表示，今批80及90後年輕客佔60%，與首批相若。由於項目位處市區，料入伙後實用呎租可達約60元，回報率逾3厘。
布預期，若12月有全新大盤應市登場，月內一手成交量可望達約2,000宗，否則，可能回落至約1,000宗水平。二手方面，受疫情持續影響，不少業主擴大議幅，大約3%至5%，如果疫情持續嚴峻，12月樓價料將輕微下調，成交亦受壓，有機會回落至不足4,000宗水平；估計全年樓價持平，若疫情受控，月內樓價走勢將靠穩。
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