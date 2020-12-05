新冠肺炎：代理料12月一手成交量銳減50%

第4波疫情來襲，限聚令下，市民多了留家避疫，令睇樓及銷售活動打了折扣。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，12月首4日一手成交逾70宗，料今日過後，一手成交可錄逾100宗。新一份施政報告未有對住宅市場減辣，料客戶將流向需要首期較少的一手市場。在近日疫情爆發至第4波下，發展商銷售進程被逼減慢，但亦令發展商開價克制。惟限聚令下，發展商推盤步伐減慢，相信12月一手成交量將跌到1,300至1,500宗，減少50%。

至於今(5日)進行次輪銷售的油塘蔚藍東岸，共推出161個單位，陳指出，首小時售出約30伙，以一房及兩房戶最受歡迎。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020