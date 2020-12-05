另類補償？螞蟻集團獲發新加坡數碼銀行牌照

除螞蟻集團全資子公司外，有2家公司獲得全面數碼銀行(Digital Full Bank,DFB)牌照，包括網約車平台Grab及新加坡電信(Singtel)財團，以及冬海集團(SEA集團)。

DWB資本門檻只需1億坡元(相當於約5.8億港元)，但只能為中小企業和非零售客戶提供服務。DFB可提供全面銀行服務，包括為零售客戶提供存款服務，但要繳足至少15億坡元(相當於約87億港元)的資金。

新加坡金管局稱，將評估今後是否頒發更多此類牌照，期望奪得牌照的機構可在2022年初開始營業。

業內人士指出，作為快速發展的財富管理中心及通往東南亞的門戶，新加坡數字銀行市場料將在5年內增長3倍，令相關運營牌照吸引業者爭奪。

事實上，對螞蟻集團來講，今次獲發牌照或許能紓緩受內地一系列監管整頓，以及於中港兩地首次公開招股(IPO)被突然叫停的打擊。獨立研究公司Kapronasia的Zennon Kapron指，螞蟻集團在金融科技上的做法最近在內地遇到挑戰，但仍是該領域最有經驗的公司之一，故值得關注他們是否能在新加坡做到同樣的業務。

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