兩度延長後　傳華府不再押後TikTok賣盤期限

美國政府將中國公司字節跳動出售短片分享程式TikTok美國業務的限期兩度延長後，據英媒周五(4日)引述消息報稱，華府不會再批准押後賣盤期限，但當局或會繼續與TikTok談判。美國司法部、財政部未回應消息，白宮和TikTok則拒絕回應。

該報道引述一名知情人士指，總統特朗普與美國高官開會期間，親自決定不批准額外延長期限。

特朗普在8月指示字節跳動90日內出售美國資產，否則會封殺TikTok，其後兩度延長期限，原定周五屆滿。英媒上周報道，字節跳動向華府提出新建議，旨在釋除國安疑慮。

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