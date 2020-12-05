滙控證實計劃削減法國557個職位

滙控發言人稱，重災區是法國的商業銀行部門，涉及388個崗位，佔該部門約1,400員工的逾1/4，其他削減職位則來自法國總行及資訊科技部門，有關建議已在周五(4日)提交予工會。

正在重組全球業務的滙控，早前傳考慮全面撤出美國零售業務。在法國方面，滙控正削減1/3投資銀行部門人手包括所有結構衍生工具產品部員工，並中止近40個企業客戶的生意來往，而零售業務亦在放盤中。

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