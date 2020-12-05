【礦業傳奇】嘉能可舵手格拉森伯格宣布退休

曾在本港掛牌上市的全球最大商品交易商嘉能可(Glencore)，其傳奇行政總裁格拉森伯格(Ivan Glasenberg)宣布6個月內卸任，將由煤炭業務主管Gary Nagle接捧。

63歲的格拉森伯格出生於南非，大學時是全國競步冠軍，早年跟從Marc Rich學習商品交易。1994年，格拉森伯格有份參與「管理層收購」(MBO)，接手Rich創辦的交易商並易名為嘉能可。在嘉能可前行政總裁Willy Strthotte主政期間，格拉森伯格協助策動連串收購行動包括礦場和提煉商，令公司業務有別其他交易商競爭對手。

格拉森伯格於2002年起接任嘉能可舵手，在上任頭9年，公司「食正」中國大興木土，對商品需求龐大的熱潮，並鼓勵公司2011年在倫敦上市，當時市值達367億英鎊，為進一步收購合併提供彈藥。他並承諾會增加運作透明度，改變外界對公司黑箱作業的形象。

嘉能可上市後除斥資900億美元收購Xstrata，成為全球最大媒炭商外，有報道指公司曾洽購全球第2大鐵礦商力拓(Rio Tinto)，惟交易未有成事，錯過了鐵礦石價格近年的大升浪。

隨着商品市場調整，嘉能可數年前一度陷入財政危機，而在2018年7月，公司披露正受到美國司法部調查涉及洗黑錢和貪污活動，其後巴西、英國及瑞士亦加入調查行列。

嘉能可股價周五(4日)收市升3.1%，創2月以來新高。據外電估計，格拉森伯格現時身家約43億美元。

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