【資金流向】全球股票基金單周吸資750億 黃金基金走資歷來第8多
2020年12月05日 19:12
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全球股市大旺，增強投資者入市信心！據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至周三(2日)為止一周，全球股票基金及交易所買賣基金(ETF)共吸資97億美元(約756.6億港元)， 其中，新興市場基金吸資56億美元，連續4周錄得資金流入。
相反，市場避險需求降低下，黃金基金過去一周走資24億美元，歷來第8多。
以行業分類計，能源股基金過去一周吸資最多，達10億美元，其次是科技股基金，涉6美元。
美國銀行策略員指出，自1月以來，新興市場、金融股、歐洲股市、價值股及小型股每100美元離開的資金，便有36美元在過去4周回流。
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