【資金流向】全球股票基金單周吸資750億　黃金基金走資歷來第8多

全球股市大旺，增強投資者入市信心！據美國銀行引述EPFR Global數字顯示，截至周三(2日)為止一周，全球股票基金及交易所買賣基金(ETF)共吸資97億美元(約756.6億港元)， 其中，新興市場基金吸資56億美元，連續4周錄得資金流入。

相反，市場避險需求降低下，黃金基金過去一周走資24億美元，歷來第8多。

以行業分類計，能源股基金過去一周吸資最多，達10億美元，其次是科技股基金，涉6美元。

美國銀行策略員指出，自1月以來，新興市場、金融股、歐洲股市、價值股及小型股每100美元離開的資金，便有36美元在過去4周回流。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020